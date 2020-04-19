Европе нужно еще 500 млрд евро от институтов ЕС для восстановления после пандемии - ESM

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европе нужно еще как минимум 500 млрд евро от институтов Европейского союза для финансирования экономического восстановления после пандемии коронавируса. Об этом заявил управляющий директор Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Reuters.

По его мнению, самый простой способ организовать такие фонды - через Европейскую комиссию и бюджет ЕС. При этом Клаус Реглинг не исключил, что сумма может быть больше половины триллиона евро.

"Переосмысление работы европейских фондов может иметь большое значение для сохранения единства Европейского союза", - сказал Клаус Реглинг.

Ранее министры финансов Евросоюза договорились о финансовой помощи для компаний и частных лиц на общую сумму 540 млрд евро.

Лидеры ЕС должны обсудить детально, куда именно будут направлены средства, на видеоконференции 23 апреля.-0-