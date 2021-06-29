Европейская инфантильность - Григорий Иоффе о санкциях ЕС и США в отношении Беларуси

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические санкции, введенные ЕС и США в отношении Беларуси, контрпродуктивны, а действия европейцев инфантильны. Об этом в интервью "Лента.ру" заявил профессор Рэдфордского университета (Вирджиния, США) Григорий Иоффе.

"Подается это (введение санкций) как серьезный скачок, но, с моей точки зрения, если рассуждать в логике западной реакции на события в Беларуси, то это совершенно замечательный эпизод в смысле своей контрпродуктивности", - отмечает Григорий Иоффе.

Во всем мире существует очень мало экспертов по белорусской проблематике. Те, кто делает политику в ЕС, точно не относятся к их числу, считает аналитик. "Им это неинтересно. Им важно высказать моральное осуждение и действовать в русле продвижения демократии. Они оказываются жертвами собственной идеологизированности. Когда в ЕС поймут, что они в действительности наделали с Беларусью, будет уже поздно", - говорит Григорий Иоффе.

По мнению эксперта, в действиях европейцев "есть некий инфантилизм". "Возьмите, к примеру, политику Литвы в отношении Белорусской атомной электростанции. Сначала по требованию ЕС в 2009 году литовцы закрыли свою Игналинскую АЭС. Теперь рядом с Литвой появилась БелАЭС и вроде бы можно покупать дешевую электроэнергию, но они решили ее заклеймить. Напоминает ситуацию, когда ребенок бежит, ударяется о стол и потом наказывает этот самый стол, гневно стуча по нему кулаком. Когда Литва наказывает Беларусь экономическими санкциями, а сама зависит от белорусских грузопотоков, то в психологическом плане это отдает раздвоением личности. Потом они будут кричать: "Помогите нам!" - говорит Григорий Иоффе.

Характеризуя политику украинских властей в отношении Беларуси, эксперт отмечает схожие черты с политикой Литвы. "С моей точки зрения, тут тоже может идти речь о политическом инфантилизме. Есть весьма существенные экономические связи между двумя странами, они выгодны обеим сторонам, а не только Беларуси", - считает Григорий Иоффе.

Аналитик также отмечает, что "Беларусь обречена на многовекторность" своим географическим положением: "Многовекторность Беларуси обусловлена экономически. К тому же это страна с открытой экономикой в том смысле, что она экспортирует не менее 60% того, что производит. Вот вам и все объяснение многовекторности".

Кроме того, страна расположена на цивилизационном разломе, к которому некоторые относятся с иронией. "Однако есть немалый смысл в карте американского политолога Сэмюэля Хантингтона, которая была опубликована в его книге "Столкновение цивилизаций". Восточная граница Западной Европы у него проходит как раз через Беларусь и Украину - то есть по очень размытой линии раздела между католицизмом и православием", - сказал Григорий Иоффе.

Эксперт также коснулся вопроса интеграции Беларуси и России. По его мнению, она "уже достигла очень высокого уровня". Григорий Иоффе считает, что обе страны останутся двумя союзными государствами, оставаясь при этом независимыми.

Говоря о позиции Президента Беларуси Александра Лукашенко, в том числе относительно России, эксперт отмечает, что белорусский лидер отстаивает национальные интересы своей страны. "Будучи Президентом Беларуси на протяжении долгого времени, Лукашенко вынужден отстаивать ее национальные интересы. Как он должен реагировать, например, когда белорусские сельхозпродукты получают отповедь от Россельхознадзора? Естественно, в Беларуси это интерпретировали как борьбу хозяйствующих субъектов. Они также заявляли, что если есть желание углубить интеграцию, то надо выравнивать экономические условия и вводить единые цены на нефть и газ. С точки зрения белорусских национальных интересов Лукашенко абсолютно прав", - говорит Григорий Иоффе.-0-