Европейская "тройка" снова отвергла попытку США вернуть санкции против Ирана

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания, Франция и Германия вновь отвергли инициативу США о возврате санкций ООН в отношении Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении глав МИД трех стран, сообщает агентство Reuters .

Европейская "тройка" отмечает, что США перестали быть участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после их выхода в мае 2018 года из этого соглашения.

В заявлении подчеркивается, что любые действия, предпринятые с целью возвращения ограничений, не будут иметь юридической силы.-0-