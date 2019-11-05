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05 ноября 2019, 23:32

Европейские банки готовят собственную платежную систему для замены американских

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать европейских банков участвуют в разработке единой европейской платежной системы, которая могла бы заменить американские Visa, Master Card и другие, в том числе мобильные. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в отрасли.

Собеседник агентства пояснил, что зародилась идея в 2017 году, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе.

Агентство отметило, что ни одно финансовое учреждение не подтверждает свое участие, однако источники в отрасли говорят о включении в работу большинства французских банков, а также немецкого Deutsche Bank. AFP также приводит слова ответственного за банковские карты и средства оплаты французского BNP Paribas Карло Боверо, который признал, что финансовые учреждения разных стран Европы ведут обсуждение подобной инициативы.-0-

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