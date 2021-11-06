6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские больницы готовятся к наплыву пациентов с COVID-19. За последний месяц на континенте выявлено в полтора раза больше новых случаев заражения по сравнению с сентябрем, сообщает Euronews.

На уходящей неделе максимальные показатели заболеваемости были превышены в Хорватии, Словении, Словакии и Германии.

Немецкие власти в этих условиях делают ставку на ревакцинацию. "Ревакцинация - важный посыл. И медицинское сообщество, и федеральное правительство, и власти земель и регионов согласны с тем, что любой, кто получил вторую дозу 6 или более месяцев назад, должен сделать бустерную прививку", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Ряд компаний тем временем заявляет об успешной разработке лекарства от COVID-19. В их числе американская Pfizer. Глава ее отдела исследований Микаэль Долстен настаивает на высокой эффективности экспериментального противовирусного препарата.

Ранее британские власти рекомендовали другое лекарство против последствий COVID-19 - антивирусный препарат американской компании Merck. О разработке средства для пациентов с коронавирусом сообщал также швейцарский холдинг Roche.-0-