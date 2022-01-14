Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ - они заполнены уже менее чем наполовину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Об этом сообщают РИА Новости.

Заполненность европейских "подземок" составляла на 12 января 49,33%. При этом годом ранее в этот же день показатель был ощутимо выше - почти 65%, а в 2020 году - 83%.

Европа из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021 года) в предыдущем сезоне отбора потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы - 65,6 млрд куб.м.

В текущем сезоне отбора, который начался 13 октября, уровень заполненности европейских хранилищ снизился уже почти на 28%. "Газпром" 12 января сообщал, что Европа, по данным на 10 января, отобрала из своих подземных хранилищ более половины объема газа, закачанного в прошлом году - 55,6%, или 26,6 млрд куб.м.

Низкая температура подстегивает спрос на топливо, и 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов на газ взлетела до исторического максимума - почти $2,2 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее эксперты говорили, что газа европейским потребителям при умеренно холодной погоде должно хватить, однако в случае действительно сильных холодов могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту-апрелю европейские хранилища будут заполнены рекордно низко.-0-