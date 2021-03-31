Европейские страны усиливают контроль на границах из-за COVID-19

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны ужесточают правила въезда и усиливают контроль на границах из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает Euronews.

Чтобы попасть в Испанию из Франции на автомобиле, отныне нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом для жителей Испании до 30 апреля продлен временный запрет на передвижение по королевству без важной причины.

Власти ФРГ намерены усилить контроль на границе с Францией, Польшей и Данией, там ранее отсутствовал строгий режим проверок.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер также сообщил, что в Чехии ситуация до сих пор нестабильная, число инфицированных коронавирусом довольно велико, особенно в приграничных с Германией районах. Поэтому мы продлеваем контроль на границе между Чехией и Саксонией, а также Чехией и Баварией еще на 14 дней.

Приезжающие в Италию из стран ЕС должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирус, пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать тест повторно. Двухнедельный карантин предусмотрен для всех прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Туризм в стране формально запрещен, как и передвижение для жителей внутри страны.

С 1 апреля ужесточаются требования при въезде в Норвегию.-0-