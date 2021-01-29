Европейские страны закрывают границы из-за новых штаммов коронавируса

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны принимают очередные ограничительные меры на фоне распространения новых штаммов коронавируса, сообщает Euronews.

Правительство Португалии для сдерживания распространения коронавируса вводит ограничения на выезд из страны граждан как воздушным, так и наземным транспортом. Власти страны также решили закрыть границу с Испанией. Решение вступает в силу 29 января и будет действовать 14 дней. Ранее парламент республики продлил режим ЧП до 14 февраля.

Власти Португалии крайне обеспокоены тем, что последнее время в стране растут темпы распространения инфекции. Наибольшее число летальных исходов от COVID-19 и случаев заражения приходится на регион Лиссабон и Вале-ду-Тежу. Здесь, по словам министра здравоохранения Марты Темидо, около 50% активных случаев атипичной пневмонии вызвано британским штаммом коронавируса.

Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд в ФРГ путешественников из государств, где выявляется много случаев инфицирования. Речь, в частности, идет о Португалии, Великобритании, ЮАР и Бразилии. Исключения могут быть сделаны для грузовых перевозок.

"По имеющейся у нас информации, в обозримом будущем мы не можем ожидать решения на общеевропейском уровне, которое бы соответствовало нашим планам. Поэтому сейчас готовим меры на национальном уровне", - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

О закрытии границ объявила и Норвегия. Въезд в страну будет разрешен только в случае наличия веских оснований. Власти сделали исключение для транспортировки товаров. Кроме того, въезд разрешат медицинским работникам, прибывающим из Швеции и Финляндии.

Лондон вводит обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство из Португалии, государств Южной Америки и ряда африканских стран. Люди должны будут находиться в гостиницах в течение 10 дней. Нарушителям грозит штраф. Цель - не допустить завоза в королевство новых и потенциально более опасных штаммов коронавируса. Подробный план власти представят на следующей неделе.-0-