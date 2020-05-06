Европейские ученые нашли антитело, способное победить коронавирус

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых в Утрехтском университете нашла моноклональное антитело, которому удалось в лабораторных условиях одолеть COVID-19. Статью на эту тему исследователи опубликовали в научном журнале Nature Communication.

Моноклональные антитела - антитела (белки), вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону. Их широко используют в биологии и медицине, на их основе создают вакцины.

Авторы статьи намерены продолжить эксперименты, чтобы в перспективе создать препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции.-0-