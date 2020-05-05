Европейский автопром переживает серьезное падение

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский автомобильный сектор на фоне пандемии зафиксировал беспрецедентное падение продаж, сообщает Euronews.

По данным за апрель, в Италии и Великобритании сбыт новых автомобилей упал почти на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С минимальным отрывом в апреле шли автостроители Испании и Ирландии. Во Франции и Португалии продажи новых автомобилей сократились на 88% и 85% соответственно.

В годовом пересчете снижение продаж новых машин на европейском рынке составляет 52%. Как сообщила Европейская ассоциация автостроителей, это самое серьезное падение с 1990 года, когда организация начала вести мониторинг рынка. В свою очередь британские эксперты подсчитали, что апрель стал для автопрома страны худшим месяцем с 1946 года.

Специалисты связывают столь грандиозный спад в отрасли с глобальными ограничительными мерами: карантин на предприятиях и в шоурумах, перебои с комплектующими, запрет на свободное передвижение и падение покупательной способности населения.-0-