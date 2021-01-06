Европейский регулятор одобрил применение вакцины Moderna в странах ЕС

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении европейского регулятора, сообщает ТАСС.

Это вторая вакцина, которая одобрена EMA, ее рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет. Ранее организация одобрила применение американо-германской вакцины Pfizer-BioNTech в странах ЕС.

Процедура Евросоюза подразумевает, что EMA дает оценку медицинским препаратам, после чего они могут использоваться на рынке ЕС во временном режиме. Окончательное формальное разрешение на продажи в ЕС должна дать Европейская комиссия.-0-