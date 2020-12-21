Европейский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer-BioNTech в странах ЕС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Об этом сообщила сегодня на видеобрифинге исполнительный директор агентства Эмер Кук, сообщает ТАСС.

"Я рада сообщить, что профильный комитет EMA провел встречу и рекомендовал выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech", - рассказала Эмер Кук. Она добавила, что рекомендация распространяется на лиц старше 16 лет.

Как отметила глава агентства, это первая вакцина, одобренная EMA. В то же время она выразила надежду, что в ближайшее время будут рекомендованы к использованию разработки и других компаний. Разрешение действует во всех 27 странах ЕС.

Кроме того, Эмер Кук затронула тему нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, который, по данным британских властей, распространяется быстрее других известных штаммов. "На данный момент у нас нет оснований полагать, что вакцина не сработает против нового штамма", - сказала она.

Специалисты EMA подчеркнули, что для пожилых людей преимущества от использования вакцины перевешивают риски, а в случае с беременными женщинами решения должны приниматься в индивидуальном порядке. Среди вероятных побочных эффектов - боль и воспаление на месте укола, усталость, головные боли, боли в мышцах и суставах, озноб и повышение температуры. Все они обычно проявляются в мягкой или умеренной форме и сами проходят через несколько дней после вакцинации. По данным европейского агентства по лекарственным препаратам, эффективность вакцины составляет 95% и рассчитана на базе испытаний с участием 36 тыс. человек в возрасте от 16 лет, в том числе людей старше 75 лет.

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕК намеревается принять окончательное решение об использовании вакцины в ЕС уже к вечеру 21 декабря. "EMA только что дала позитивную научную оценку вакцины BioNTech - Pfizer. Вакцина безопасна и эффективна. Следующий шаг - мы дадим разрешение для ее использования на рынке Евросоюза, чтобы кампания по вакцинации могла начаться. Мы будем действовать быстро, я ожидаю решения Еврокомиссии к сегодняшнему вечеру", - написала она.

Процедура Евросоюза подразумевает, что EMA дает оценку медицинским препаратам, после чего препарат может использоваться на рынке ЕС во временном режиме, окончательное формальное разрешение на его продажи в ЕС должна дать Европейская комиссия.-0-