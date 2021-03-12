Европейский регулятор считает, что вакцина AstraZeneca не вызывает тромбоза

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведенные исследования вакцины AstraZeneca от COVID-19 не выявили никаких признаков, которые указывали бы на повышенные риски возникновения тромбов в крови людей, получивших препарат, сообщает ВВС со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

В нем говорится, что число случаев среди вакцинированных людей не выше, чем среди населения в целом.

Заявление агентства было сделано после того, как ряд стран, в том числе Дания и Норвегия, приостановили использование препарата AstraZeneca. Причиной отказа стали сообщения, что у небольшого числа людей после вакцинации образовались тромбы. Кроме того, в Италии умер 50-летний мужчина после того, как ему был введен препарат и в результате развился тромбоз глубоких вен.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что в настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины. Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать применять, пока продолжается расследование тромбоэмболических случаев.

Как сообщалось, всего известно о 30 тромбоэмболических случаях среди пяти миллионов вакцинированных европейцев.

AstraZeneca сообщила, что безопасность препарата тщательно изучалась в ходе клинических испытаний, а регулирующие органы имеют четкие и строгие стандарты эффективности и безопасности для одобрения любого нового лекарства. -0-