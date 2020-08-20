Европейское бюро ВОЗ призвало группы риска к вакцинации против гриппа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал население активней проводить вакцинацию против гриппа среди групп риска. Об этом он заявил на брифинге в Копенгагене, сообщает ТАСС.

"Приближается новый сезон гриппа. Сейчас крайне важно, чтобы страны отслеживали активность гриппа, а также восстанавливали и укрепляли регулярный эпиднадзор за обоими вирусами, и чтобы правительства стран ЕС продвигали вакцинацию против гриппа для групп риска, - сказал Клюге. - Это еще более важно в этом году, поскольку нам необходимо защитить от перегрузки наши больницы и медицинских работников, которые уже справляются с COVID-19". Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ призвал особенно активно на ранней стадии и в безопасной среде вакцинировать против гриппа пожилых людей.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает рост распространения COVID-19 среди молодежи. "Согласно недавнему исследованию, во всем мире среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет число случаев COVID-19 увеличилось с 4,5% в конце февраля до 15% в середине июля, - отметил Клюге. - Хотя у молодых людей меньше шансов умереть, чем у пожилых, они все же могут серьезно пострадать. Этот вирус поражает органы по всему телу, но особенно легкие и сердце, при этом значительно страдают некоторые молодые и здоровые люди, в том числе элитные спортсмены".

Европейские страны должны принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное возвращение учащихся в школу, подчеркнул глава бюро. Он акцентировал внимание на гигиене и физическом дистанцировании в школьных условиях. Также Ханс Клюге напомнил о возможности введения целевых мер с учетом местных условий - таких как корректировка школьных расписаний и ограничение количества учеников в случае распространения вируса, временное закрытие школ в районах с высоким уровнем передачи инфекции в обществе.

"Пандемия COVID-19 вызвала крупнейший сбой в системе образования в истории, затронув почти 1,6 млрд учащихся в более чем 190 странах, и наш регион не является исключением, - напомнил он. - Европейское региональное бюро ВОЗ созывает 31 августа виртуальную встречу для 53 стран континента, посвященную открытию школ и COVID-19, на которой будут обсуждены конкретные действия по обеспечению обучения детей в безопасных условиях".

По словам Ханса Клюге, в Европейском регионе зарегистрировано около 3,9 млн случаев инфицирования, это 17% от более чем 22 млн случаев в мире. В период с мая по июль многим странам удалось ограничить распространение инфекции, но в первую неделю августа было зарегистрировано на 40 тыс. больше случаев, чем в первую неделю июня, когда заболеваемость была минимальной. Ежедневно в Европе регистрируется в среднем более 26 тыс. новых случаев COVID-19, что частично связано со смягчением некоторых ограничений и ослаблением бдительности населения.-0-