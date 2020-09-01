Европейское бюро ВОЗ: закрытие школ при пандемии COVID-19 должно быть крайней мерой

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигиена рук, физическое дистанцирование и использование по мере необходимости медицинских масок позволят открыть школы в период пандемии и защитить детей и школьный персонал от коронавирусной инфекции. Закрытие школ во время пандемии должно быть крайней мерой, говорится в заявлении Европейского бюро ВОЗ, опубликованном по итогам встречи руководителей министерств здравоохранения стран региона. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В документе отмечается необходимость предусмотреть особые меры, направленные на защиту детей и персонала, относящихся к группам риска и наиболее уязвимых перед COVID-19. Кроме того, в ВОЗ предлагают разработать планы по онлайн-обучению. Эксперты напоминают, что виртуальные платформы предоставят дополнительные возможности по усвоению материалов, представленных в школе, а также позволят не прерывать обучение в том случае, если школы на какое-то время все-таки придется закрыть на карантин.

"Несмотря на то, что дети заражаются COVID-19 и передают инфекцию другим, болезнь у них протекает в основном в легкой форме или вообще без симптомов", - говорится в заявлении. При этом, как считают эксперты, закрытие школ негативно влияет на качество образования, развитие и здоровье детей, в том числе психическое. Кроме того, по их словам, атмосфера в некоторых семьях может быть небезопасной, и, как обычно, более других страдают представители самых уязвимых слоев населения.

Участники встречи, которая состоялась 31 августа в виртуальном формате под председательством главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге и министра здравоохранения Италии, подробно обсудили, как открыть школы, не усугубив при этом эпидемиологическую обстановку в странах региона. Главный вывод - полное закрытие средних учебных заведений должно быть крайней мерой и применяться лишь в исключительных случаях.

Представители стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, договорились тесно сотрудничать в сфере разработки и внедрения мер по защите учащихся и персонала в предстоящем школьном году. В частности, предполагается создание единой базы данных о последствиях пандемии для семей с детьми. Авторы заявления высоко оценили усилия учителей и родителей, направленные на защиту интересов детей и предотвращение случаев отставания в учебе.

"Мы не можем допустить, чтобы дети стали жертвами этой пандемии и не могли воспользоваться возможностями, которые им должны быть предоставлены", - отмечается в документе.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в Европе возросло до 3,685 млн, с момента вспышки скончались 207 тыс. человек.-0-