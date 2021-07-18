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18 июля 2021, 15:41

Европейцы после наводнения расчищают завалы, в Бельгии объявлен траур

Фото Reuters
Фото Reuters

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Германии и Бельгии, пострадавшие от мощного наводнения, начинают очищать свои улицы, дома и прилегающие территории. Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 180 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Хотя в наиболее пострадавших районах вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей, сообщает Би-би-си.

Подобных наводнений в Германии не наблюдалось уже почти 60 лет. Основной удар пришелся на западные регионы Германии - федеральные земли Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалию и Саар. По данным немецкого метеорологического агентства, в некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Тем временем в австрийской земле Зальцбург оказался затопленным один из городов и спасателям пришлось эвакуировать его жителей. По данным пожарных служб, в Вене в течение часа вечером 17 июля выпало больше осадков, чем за предыдущие семь недель.

В курортном городе Бад-Нойенар-Арвайлер земли Рейнланд-Пфальц в Германии жители уже начали убирать грязь с улиц и расчищать груды мусора. Многие предприятия и компании в городе уничтожены, электричество и газ отключены, а линии связи разрушены. По данным полиции, в Арвайлере более 110 человек погибли, 670 получили травмы.

Катастрофа вызвала вопросы о том, способны ли немецкие системы предупреждения о наводнениях своевременно давать информацию о все более непредсказуемых погодных явлениях в условиях глобального потепления.

В эти выходные метеорологическая служба Германии также выпустила предупреждения о плохой погоде на юго-востоке Баварии, где ожидается наводнение на Дунае. В регионе Верхняя Бавария из-за проливных дождей были затоплены подвалы и дороги. Как сообщило управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн, из-за наводнения на юго-востоке Баварии объявлен режим ЧС. Подтоплен ряд домов. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы.

Постоянный проливной дождь в течение ночи на 18 июля вызвал наводнения на юге Германии и в соседней Австрии, в результате чего на немецкой стороне границы погиб один человек. По информации Австрийской службы по предупреждению стихийных бедствий, во многих регионах Австрии обильные дожди с грозами привели к локальным подтоплениям в населенных пунктах.

В Бельгии особенно пострадали четыре провинции. Премьер-министр Александр Де Кро объявил 20 июля национальным днем траура. Он сказал, что наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 27 бельгийцев, могут быть "самыми катастрофическими из когда-либо виденных нашей страной".

В Нидерландах тысячи людей покинули свои дома в провинции Лимбург, так как вода прорвалась через дамбу. В Маастрихте и близлежащих городах вода отступила и в пятницу жители смогли вернуться в свои дома.

В Швейцарии озера и реки также налились после проливных дождей. Река Аре, протекающая через столицу Швейцарии Берн, вышла из берегов. Жителям Базеля рекомендовали держаться подальше от реки Рейн, наводнение также произошло на Фирвальдштетском озере (также известном как Люцернское).-0-

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