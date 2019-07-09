Европол задержал 234 человека в ходе масштабной спецоперации против допинга

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское полицейское ведомство (Европол) совместно с Интерполом и при поддержке властей 33 стран провело масштабную спецоперацию, целью которой стал нелегальный рынок спортивного допинга, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Во время операции были задержаны 234 подозреваемых, раскрыто 17 преступных групп, ликвидировано 9 допинговых лабораторий и открыто более 800 судебных дел. Задержания и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще в 10 странах за пределами ЕС.

Согласно сообщению Европола целью операции стало выявление изготовителей и распространителей контрафактных анаболиков, то есть веществ, ускоряющих образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур. "За последние 20 лет мировая торговля анаболическими веществами значительно выросла, - указывают в Европоле. - Они увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, влияют на репродуктивную систему, печень и почки и повышают риск развития рака".-0-