Евросоюз грозит Великобритании судебным иском

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе обдумывают возможность правовых шагов против Великобритании в связи с планами Лондона в одностороннем порядке внести поправки в договор о Brexit. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Намерения Соединенного Королевства - это явное нарушение существенных положений протокола о Северной Ирландии, включенного в соглашение, говорится в экспертном заключении для стран - участниц ЕС. Как отмечается в документе, ответным шагом Евросоюза может стать подача против Великобритании иска в Европейский суд, который может обязать правительство в Лондоне к штрафным выплатам.

9 сентября правительство Великобритании представило законопроект, направленный на внесение поправок в принятое в январе соглашение о выходе из ЕС. Суть спорного проекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован неограниченный доступ к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.

Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС Мишель Барнье на переговорах с Лондоном 19 августа констатировал, что с соглашением или без него перемены неизбежны и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.-0-