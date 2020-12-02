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02 декабря 2020, 16:01

Евросоюз и США не вернутся к отношениям пятилетней давности - Боррель

Жозеп Боррель. Фото EPA - EFE
Жозеп Боррель. Фото EPA-EFE

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и США не вернутся к отношениям, которые были до избрания Дональда Трампа на пост американского президента. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

"Мы не идем обратно к отношениям, которые были 5 лет назад. Многое случилось с тех пор, например, Brexit, рост Китая", - сказал Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС ожидает, что сможет построить лучшее партнерство с США по климату, а также по ядерной сделке с Ираном. "Мы ожидаем, что по этим темам у нас будет лучшее взаимопонимание", - заявил глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что руководство ЕС уже провело предварительные контакты с Джозефом Байденом, однако практическая работа по восстановлению отношений с США начнется только после инаугурации нового президента и прихода новой администрации.

Сегодня Еврокомиссия опубликовала свои предложения по перезагрузке отношений с США при новой администрации Джозефа Байдена и Камалы Харрис, которых Брюссель уже считает победителями выборов, несмотря на то, что голосование выборщиков еще не проходило. ЕК предложила форсировать восстановление трансатлантических отношений по четырем основным направлениям: борьба с пандемией, климат, международная торговля и продвижение западной модели демократии.-0-

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