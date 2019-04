11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября, сообщает ТАСС.

"Саммит ЕС предоставил гибкую отсрочку Великобритании до 31 октября. Это достаточное время, за которое она может ратифицировать соглашение о выходе. В этом случае отсрочка будет автоматически закончена и Великобритания покинет ЕС в организованном режиме. Но она может и полностью пересмотреть решение о выходе и отозвать уведомление о Brexit. Если она не ратифицирует соглашение о выходе, тогда нас ждет жесткий Brexit без сделки", - заявил по итогам экстренного саммита ЕС глава Европейского совета Дональд Туск.

