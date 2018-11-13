Евросоюз и Великобритания согласовали текст соглашения о Brexit

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорные группы Евросоюза и Великобритании согласовали текст соглашения о Brexit, проект планируется обсудить 14 ноября в британском Кабинете министров, сообщает пресс-служба британского премьера Терезы Мэй.

На заседании Кабинета министров также ожидается принятие решения по дальнейшим шагам. Сегодня члены правительства должны ознакомиться с документом, по итогам обсуждения должен быть определен формат выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.-0-