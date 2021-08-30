Евросоюз исключил США из списка разрешенных для необязательных поездок стран

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и самопровозглашенное Косово из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Совета ЕС.

"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка, - говорится в заявлении. - Необязательные поездки (этот термин включает все виды туризма. - Прим. ТАСС) в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям".

В то же время в заявлении Совета ЕС подчеркивается, что страны сообщества имеют право по своему усмотрению снимать ограничения на поездки для полностью вакцинированных людей.

В настоящий момент в список государств и территорий, куда возможны необязательные поездки, включены 17 государств: Армения, Азербайджан, Молдавия, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Бруней, Сингапур, Южная Корея, Япония.

Помимо этих государств, ЕС готов открыть границы с Китаем, но лишь на условиях взаимности. Власти КНР не готовы на этот шаг, поскольку эпидемическая ситуация в странах ЕС значительно хуже, чем в Китае.-0-