Евросоюз не намерен пересматривать сделку по Brexit

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз не намерен пересматривать условия сделки по Brexit, достигнутые с участием правительства Терезы Мэй. Об этом шла речь во время телефонного разговора председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает британский телеканал Sky News .

По мнению Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза является лучшей и единственно возможной сделкой. При этом возможно сотрудничество двух сторон касательно корректировки политической декларации о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании.

Жан-Клод Юнкер поздравил нового премьер-министра с назначением и подтвердил свою приверженность совместной работе. Председатель ЕК подтвердил, что Еврокомиссия будет доступна в течение ближайших недель, если Великобритания захочет провести переговоры и прояснить свою позицию более подробно.

Как сообщалось, Борис Джонсон, ставший главой правящей Консервативной партии, 24 июля сменил Терезу Мэй на посту главы британского правительства.-0-