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Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

В мире 11.11.2018 | 10:03
Тереза Мэй. Фото Number 10 / Flickr.com
Тереза Мэй. Фото Number 10 / Flickr.com
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Соединенного Королевства Sunday Times.

Ранее Тереза Мэй отмечала, что Брюссель и Лондон согласовали 95% от общего объема соглашения. В то же время сторонам все еще не удается преодолеть разногласия по нескольким вопросам. Речь в том числе и о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Премьер-министр рассчитывала объединить свой кабинет и преодолеть "финальный барьер" в переговорах с ЕС, предложив создать "независимый механизм" для разрешения "таможенной головоломки". Некоторые в этом механизме усмотрели возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

В свою очередь Евросоюз заявил, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда. Кроме того, сообщается, что четыре министра, выступающих против Brexit, готовы покинуть правительство Терезы Мэй.

Как информирует газета Telegraph, против плана Мэй по Brexit проголосуют несколько евроскептиков партии Тори и члены Демократической юнионистской партии.

Великобритания покинет Европейский союз 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности по условиям Brexit, определен в 21 месяц - до начала 2021 года.-0-

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Великобритания, ЕС
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