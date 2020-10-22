Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предполагающий повышение прозрачности механизма сотрудничества со странами-членами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

В этом документе, подготовленном правительством Германии после обсуждений с другими государствами - членами Евросоюза, излагаются рассчитанные на несколько месяцев планы ЕС по устранению недостатков ВОЗ в области финансирования, управления и юридических полномочий. Текст документа, датированный 19 октября, был составлен на фоне критики в адрес Китая за недостаточную прозрачность предоставленных ВОЗ данных в самом начале пандемии коронавируса нового типа.

Как предполагается, новые меры позволят ВОЗ применять более прозрачный механизм, чтобы отслеживать, как страны - члены организации соблюдают Международные медико-санитарные правила, сообщает ТАСС. Эти меры должны предусматривать быстрый обмен между государствами-членами информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Более детального описания требуемых от ВОЗ шагов Reuters не приводит.

В документе отмечается, что ЕС признает за ВОЗ ключевую роль в борьбе с кризисами в здравоохранении, несмотря на существующие недостатки организации. Среди проблем, о которых говорится в документе, ЕС отмечает отсутствие предсказуемого и устойчивого финансирования ВОЗ и недостаточную прозрачность ее работы.

По имеющимся сведениям, министры здравоохранения стран ЕС обсудят проект в формате видеоконференции на следующей неделе, с 26 октября по 1 ноября. Предполагается, что позднее документ будет презентован на ассамблее ВОЗ, которая состоится в середине ноября.

Правительство Германии отказалось комментировать содержание документа в разговоре с представителями Reuters, сославшись на тот факт, что окончательный вариант еще не представлен. Комментарий ВОЗ Reuters также получить не удалось.-0-