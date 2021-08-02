Евросоюз полностью вакцинировал 60% взрослого населения

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз к настоящему моменту вакцинировал 60% взрослого населения двумя дозами вакцины от коронавируса. Об этом написала сегодня в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

"60% всех взрослых в ЕС теперь полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его новых штаммов. Будем бдительны и будем вакцинироваться ради нашего здоровья и для защиты окружающих", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом, страны ЕС не справились с поставленной Еврокомиссией задачей вакцинировать до конца июля 70% своего взрослого населения.

В настоящее время страны ЕС имеют достаточные запасы вакцины, однако процесс вакцинации тормозится нежеланием части европейцев прививаться. Вместе с тем ряд государств Евросоюза, в частности Бельгия, уже ставят перед собой задачу вакцинировать до 90% своего населения, включая несовершеннолетних, прививки которым в странах Евросоюза начали делать в мае - июне.-0-