Евросоюз после открытия границ может временно не принимать жителей России и США

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз после открытия границ может временно не принимать жителей некоторых стран, в том числе России и США, сообщает издание New York Times.

По информации газеты, представители Евросоюза пытаются договориться о том, для кого откроют границы ЕС с 1 июля. Решение будет приниматься исходя из того, как страны за пределами ЕС справляются с коронавирусом - будут составлены списки государств, откуда разрешен въезд в Евросоюз.

Согласно черновикам списков, с которыми ознакомился New York Times, гражданам США пока не намерены разрешать въезд.

В то же время ТАСС сообщает, что Россия и Бразилия также не вошли в число стран, жителям которых разрешат посещение ЕС.

Списки базируются на данных о случаях заражения коронавирусом за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС, по последним оценкам, зафиксировали 16 случаев заражения на 100 тыс. человек, в России - 80 случаев, в США - 107, а в Бразилии - 190.-0-