Евросоюз представил новую торговую стратегию

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис представил в Брюсселе новую торговую стратегию ЕС, сообщает Euronews .

"85% мирового роста будет происходить в следующем десятилетии за пределами Европы, поэтому если нынешний кризис соблазняет замкнуться в себе, то это не ответ", - сказал Валдис Домбровскис.

Изменить прежнюю торговую стратегию Евросоюз вынудили коронавирус, экономический спад и изменения климата. Отмечается, что страны - члены ЕС во время пандемии прибегали к односторонним действиям, например, закрывали свои границы, не посоветовавшись с соседями, а также недостаточно выходили на внешние рынки.

Основными задачами новой торговой стратегии ЕС объявлены: содействие восстановлению хозяйства после пандемии, преобразование экономики ЕС для достижения углеродной нейтральности, использование Парижского соглашения по климату в качестве важного элемента торговых сделок, реформа правил Всемирной торговой организации, а также отстаивание Евросоюзом своих интересов и прав.

Евросоюз также намерен расширить свое влияние в мире за счет развития партнерства с Африкой, Латинской Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.-0-