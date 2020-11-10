Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, соглашение о котором было подписано 9 ноября между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

"Мы приняли к сведению сообщения о соглашении в Нагорном Карабахе. Евросоюз приветствует прекращение боевых действий. Мы призывали к этому с начала боевых действий. Сейчас мы анализируем последствия войны и текущую ситуацию в регионе, после чего распространим отдельное заявление", - сказал он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил президент России, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы, которые уже приступили к развертыванию.-0-