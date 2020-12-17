Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против РФ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января, сообщает ТАСС.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В документе отмечается, что решение продлить санкции следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине. "Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о пролонгации экономических санкций", - говорится в заявлении.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.-0-