Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", - говорится в заявлении Совета. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации минских соглашений нет".
Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято главами государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря. Оно было основано на кратком отчете канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о "прогрессе в ходе выполнения минских соглашений".
Экономические санкции против России были введены в действие 31 июля 2014 года после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.-0-
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