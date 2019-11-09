9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата. С таким заявлением выступила в Берлине новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Deutche Welle .

По словам Урсулы фон дер Ляйен, эта сумма будет выделена в течение следующих 10 лет, чтобы Евросоюз стал климатически нейтральным к 2050 году. Это означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения выбросов в ноябре 2018 года. Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии была утверждена в июле 2019 года с минимальным перевесом. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря и станет первой женщиной, которая возглавит ведомство.-0-