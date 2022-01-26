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26 января 2022, 21:55

Евросоюз заявил о готовности решать вопросы с Россией с помощью диалога

Фото report.az
Фото report.az

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает "нормандский формат" наилучшим средством для этого взаимодействия. Об этом заявили в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Европейского совета Шарль Мишель в Вене, передает ТАСС.

"Мы должны разъяснить Российской Федерации, что есть готовность к диалогу. "Нормандский" процесс, в котором за одним столом сидят Франция, Германия, Украина и Россия, поддерживается с нашей стороны и признается важным. Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это четким и единым языком санкций", - сказал Нехаммер в Вене после переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как подчеркнул глава Евросовета, первый приоритет Европейского союза в отношении России - дипломатия. "Должно быть возможным преодолевать препятствия дипломатическими решениями. Необходимо использовать все возможные форматы, чтобы добиться прогресса, например "нормандский формат", - отметил Шарль Мишель.-0-

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