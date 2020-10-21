Евросоюз заключил контракт на предзаказ вакцины Johnson & Johnson

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз заключил контракт на предзаказ 400 млн доз еще не прошедшей клинические испытания вакцины американской компании Johnson & Johnson. Об этом написала в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Поскольку коронавирус быстро распространяется по Европе, мы работаем над получением в будущем вакцины для защиты наших граждан. Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это даст нам возможность приобрести до 400 млн доз вакцины", - написала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что это уже третий контракт по предзаказу вакцины, первые два были заключены с AstraZeneca и Sanofi-GSK. Кроме того, ЕК готовит аналогичные контракты еще с тремя компаниями - CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech - Pfizer, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 13 октября Johnson & Johnson приостановила клинические испытания своей вакцины из-за выявленной, согласно заявлению компании, неизвестной болезни у одного из добровольцев.-0-