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25 октября 2021, 14:17

Евросолидарность может замерзнуть: ЕС ждет суровая зима и борьба за газ

Фото из архива
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетический кризис в Европе продолжает набирать обороты. Согласно мнению экспертов, ЕС ждет суровая зима и борьба за газ, пишет Baltnews.

Накануне посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что проблема роста цен на газ носит общеевропейский масштаб. "Кризис цен на газ - это тема достаточно многогранная. Над решением этих проблем сейчас работают… Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен. Над этим все работают совместными усилиями", - отметил посол.

Однако ситуация может оказаться еще хуже. Как пишут аналитики американского издания Bloomberg, Европу уже в ближайшие месяцы ждет серьезная борьба за голубое топливо, но фоне роста его стоимости. Как отмечают эксперты, от европейской солидарности может практически ничего не остаться из-за грядущей борьбы за ресурсы.

По данным агентства, хранилища газа европейских стран заполнены на 20% меньше нормы. Сейчас этот показатель составляет 71%. При этом аналитики убеждены, что с наступлением морозов власти европейских государств запретят экспорт газа.

Например, так может поступить Сербия, исходя из заявлений президента страны Александра Вучича. Этот вопрос также обсуждается и в Норвегии, которая экспортирует энергоресурсы. Однако самая сложная ситуация, согласно Bloomberg, сложится в Германии, которая на 90% зависима от импорта газа.

В России в свою очередь рассказали, от чего будет зависеть экспорт газа в Европу в грядущем 2022 году. Как сообщила зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, объем экспорта будет зависеть, главным образом, от погодных условий и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Компания сохраняет прогноз по объему поставок газа в Европу и Турцию по итогам текущего года на уровне 183 млрд кубометров. Кроме того, российский газовый концерн активно наращивает портфель СПГ и планирует по итогам 2021 года продать из него более 8 млн т сжиженного природного газа.

Однако в компании воздерживаются от конкретных прогнозов по продажам газа на своей электронной платформе в 2021 году, добавила глава "Газпром экспорта", подчеркивая, что "этот торговый инструмент, работающий в дополнение к долгосрочным контрактам, призван гибко реагировать на изменения конъюнктуры".

Тем временем цены на газ в Европе выросли до $1120 за тысячу кубометров, прибавив на 5,7%. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла $1137,2 за тысячу кубометров.-0-

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