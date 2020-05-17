"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Об этом было объявлено на специальном шоу "Евровидение: Europe Shine a Light", сообщает ТАСС.

Вещатели показали ролик с логотипом "Песенный конкурс "Евровидение". Роттердам - 2021".

На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее. Известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в "Евровидении-2020", будут представлять свои страны в 2021 году.

Как сообщалось ранее, "Евровидение" должно было проходить в этом году в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом "Откройся" (Open Up), но песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо финала смотра 16 мая вещатели показали специальное шоу с участием конкурсантов разных лет.-0-