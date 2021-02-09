Facebook будет удалять сведения о вакцинации от COVID-19, которые сочтет ложными

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

"По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, которые относятся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм", - говорится в заявлении.

Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Социальная сеть будет предоставлять информацию об инфекции со ссылками на ресурсы органов здравоохранения и рассказывать, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, но после компания планирует распространить его и на другие страны.-0-