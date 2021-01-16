Facebook запретил организацию через свою сеть мероприятий около Белого дома и Капитолия до инаугурации президента США

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Facebook официально заблокировал возможность организации мероприятий около Белого дома и Капитолия до дня инаугурации Джо Байдена 20 января. Ранее опубликованные мероприятия будут удалены соцсетью, сообщает Reuters.
Компания также сообщила, что проведет обзор всех событий Facebook, связанных с инаугурацией, и отменит мероприятия, нарушающие ее правила.
Такое решение было принято после штурма сторонниками президента США Дональда Трампа Капитолия 6 января, которому предшествовала усиленная агрессивная риторика, организованная в социальных сетях.
ФБР предупредило о планируемых вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов в преддверии 20 января.-0-