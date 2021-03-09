Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалить информацию об акциях протеста в Москве

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Facebook и Twitter грозит штраф по 12 млн российских рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве, сообщает ТАСС.

Информация об этом содержится в картотеке мирового судебного участка Москвы номер 422, куда поступили соответствующие административные протоколы.

"В суд поступили три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter, составленных по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации)", - сказано в базе данных суда. По каждому из протоколов компании грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн российских рублей.-0-