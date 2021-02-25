Facebook инвестирует $1 млрд в новостную журналистику

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Facebook в течение трех лет планирует вложить минимум $1 млрд в поддержку новостной журналистики, сообщает Deutsche Welle.

Данное решение последовало за серьезным конфликтом компании Facebook с властями и медиа Австралии. Пользователи этой страны 17 февраля были лишены возможности делиться новостями в Facebook.

Причиной блокировки стал готовящийся в Австралии закон, согласно которому Facebook, Google и другие интернет-платформы хотели обязать платить СМИ за распространение их контента. Таким образом власти Австралии собирались перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ.

Власти Австралии и компания Facebook 23 февраля достигли соглашения, позволяющего восстановить работу цифровой платформы в полном объеме. Правительство страны пообещало более четко сформулировать основания, на которых цифровые гиганты будут попадать под действие новых положений. В свою очередь компания Facebook пообещала в ближайшие дни вновь дать пользователям в Австралии возможность делиться новостями в своей ленте.

Вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг, комментируя произошедшее, заверил, что корпорация готова активно сотрудничать с новостными ресурсами.

"Мы полностью признаем, что качественная журналистика является основным компонентом формирования открытого общества. Речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего", - отметил Ник Клегг.

Представитель Facebook уточнил, что существует подход, альтернативный тому, что предлагают австралийские власти. Так, по его словам, в прошлом месяце компания Facebook объявила о сделках с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а также рядом других издательских домов Великобритании.

Данные СМИ теперь будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News, предназначенном для британских пользователей. В приложении можно найти информационный контент, подобранный в соответствии с интересами пользователей. Аналогичные сделки были заключены с издательскими домами в США, ведутся также переговоры с представителями в Германии и Франции.-0-