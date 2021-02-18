Facebook заблокировал новостные страницы в Австралии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook лишила пользователей в Австралии возможности делиться новостями из-за готовящегося в стране закона, который обяжет интернет-платформы платить СМИ за их контент, сообщает Deutsche Welle.

"Предложенный закон не признает природу отношений нашей платформы с издателями. Facebook не ворует новостной контент, как утверждается. Это издатели решают распространять свои статьи в Facebook", - говорится в заявлении компании.

По решению соцсети, СМИ и жители Австралии теперь не могут публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.

Под ограничения подпал даже ряд страниц австралийских госучреждений. В частности, несколько медицинских инстанций, публиковавших данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19, одна метеорологическая служба в районе паводка и пожарное ведомство в регионе, где в данный момент сохраняется большая угроза лесных пожаров.

Власти Австралии в ответ заявили, что американская компания не права. "Действия Facebook нецелесообразны, неуклюжи и нанесут урон его репутации", - подчеркнул главный казначей страны Джош Фрайденберг. А министр здравоохранения Грег Хант признался, что он в "глубоком шоке" от решения соцсети, которое затронуло и медицинские учреждения.

Согласно готовящемуся закону, в Австралии Facebook, Google и другие интернет-платформы могут обязать платить издательским домам за распространение их контента. Таким образом власти Австралии хотят перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ.

Компания Google, которая изначально также выступала против закона, в последнее время начала заключать соглашения с издателями о размещении их контента в Google News за деньги. Конкретные суммы этих соглашений не раскрываются.-0-