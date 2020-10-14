Facebook запретит объявления с призывами отказаться от вакцинации

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook запустит информационную кампанию о вакцинах от коронавируса и гриппа, а также запретит публикацию рекламных объявлений с призывами отказаться от вакцинации. Соответствующее заявление размещено во вторник на официальном сайте соцсети, сообщает ТАСС.

"Наша цель - донести информацию о безопасности и эффективности вакцин до широкой группы людей и в то же время запретить рекламу с дезинформацией, которая может нанести ущерб деятельности в области общественного здравоохранения", - говорится в пресс-релизе.

Запрет на публикацию будет касаться тех материалов, которые, по мнению ведущих мировых организаций здравоохранения - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - будут содержать ложную информацию.

Реклама будет отклонена только в том случае, если будет содержать открытую агитацию против вакцинации. Материалы, в которых содержатся призывы за или против какой-либо государственной политики в отношении вакцин, будут размещены. Меры по борьбе с соответствующими объявлениями начнут действовать в соцсети через несколько дней.

Facebook ведет систематическую борьбу с распространением дезинформации, теорий заговора и сообщений, разжигающих ненависть. В августе администрация соцсети отчиталась о выявлении за первое полугодие 2020 года 32,1 млн записей, содержащих вредоносный или потенциально опасный контент.-0-