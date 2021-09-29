ФАО: число голодающих в мире увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В докладе отмечается, что нехватка продуктов питания, недоедание и голод затрагивают людей во всех странах мира. При этом число людей, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID-19.

По данным доклада, около 14% производимого продовольствия в мире теряется на различных этапах: от сбора урожая до поступления готовой продукции в розничную торговлю. Еще 17% продуктов питания портятся или оказываются на помойке в домах потребителей, на фабриках, в магазинах или в местах общественного питания.

Проблема пищевых отходов, по словам представителя ФАО Нэнси Абурто, сейчас носит глобальный характер и касается не только богатых стран.

"Перебои с поставками продовольствия, голод и недоедание есть в каждой стране мира. Ни одна страна не осталась в стороне от этих проблем. 811 млн человек страдают от голода, 2 млрд - от дефицита питательных микроэлементов - витаминов и минералов, а миллионы детей страдают от задержки роста и истощения, смертельных форм недоедания", - заявила Нэнси Абурто.

Она считает, что сегодня необходимо внедрять инновации, направленные на сокращение отходов. В их числе упаковки, которые могут продлить срок хранения продуктов питания, и приложения для смартфонов, напрямую связывающие потребителей и производителей.

Также в ФАО напомнили, что сокращение продовольственных потерь - одна из задач Целей устойчивого развития. По мнению экспертов, сокращение продовольственных потерь и отходов укрепит агропродовольственные системы, поможет снизить объемы выбросов парниковых газов и замедлит разрушение природы, поскольку до 10% эмиссий парниковых газов связывают именно с продовольственными потерями.-0-