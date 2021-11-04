ФАО: мировые цены на продовольствие достигли максимума с июля 2011 года

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на продовольственные товары поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), опубликованном на ее сайте.

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 133,2 пункта, что на 3% выше по сравнению с его сентябрьским уровнем. Таким образом, рост данного индекса продолжается уже третий месяц подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем значение Индекса цен на зерновые ФАО в октябре выросло на 3,2%. При этом из-за ухудшения видов на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США, и снижения предложения на глобальных рынках цены на пшеницу подскочили на 5%.

Значение Индекса цен на растительные масла ФАО в октябре выросло на 9,6%, достигнув самого высокого уровня за все время наблюдения. Этот рост был обусловлен ростом котировок цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Отмечается, что рост цен на пальмовое масло обусловлен опасениями относительно низких объемов производства в Малайзии в связи с продолжающейся нехваткой работников-мигрантов.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 2,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем. Это произошло из-за активизации мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем. Таким образом, снижение цен на этот вид продукции продолжается уже третий месяц.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО снизилось впервые за шесть месяцев и оказалось на 1,8% ниже его сентябрьского уровня. Данное снижение вызвано в основном ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.

Индекс цен ФАО - результат отслеживания колебаний мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары. Индекс публикуется ежемесячно.-0-