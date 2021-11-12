ФАО прогнозирует рекордные цены на импорт продовольствия в мире в 2021 году

12 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в 2021 году и превысит $1,75 трлн, что на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 года. Об этом говорится в докладе "Продовольственный прогноз", который опубликован на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В ФАО отмечают, что рост цен на продовольствие обусловлен повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также трехкратным увеличением транспортных расходов.

"Стремительный рост цен на продовольственные товары и энергоносители создает серьезные проблемы для более бедных стран и потребителей, которые тратят значительную часть своих доходов на эти предметы первой необходимости", - говорится в докладе.

На развивающиеся регионы приходится 40% от общего объема импорта. По прогнозам ФАО, совокупная стоимость продовольственного импорта в 2021 году здесь увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом. Еще более быстрый рост ожидается в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия, что обусловлено в большей степени более высокими издержками, нежели более высокими объемами импорта продовольствия.

"Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки", - говорится в докладе.

ФАО предупреждает, что рост цен на продукты питания и топливо может оказать крайне регрессивное воздействие на потребителей из числа бедных слоев населения, и призывает к особой бдительности в этом отношении.-0-