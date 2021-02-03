Фармкомпании из Великобритании и Германии объявили о совместной разработке вакцин нового поколения

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтические компании GlaxoSmithKline из Великобритании и CureVac из Германии заключили соглашение о разработке вакцин следующего поколения против нового коронавируса. Об этом стало известно из их совместного заявления, опубликованного GlaxoSmithKline, сообщает ТАСС. Компании рассчитывают разработать мультивалентную вакцину и начать ее производство в 2022 году при условии одобрения регулирующих органов. Британская GlaxoSmithKline в этом году также окажет поддержку своему германскому партнеру CureVac в производстве 100 млн доз уже созданной вакцины от коронавируса. "Увеличение числа новых штаммов, способных снизить эффективность вакцин первого поколения, требует наращивания усилий по разработке новых вакцин, чтобы опередить пандемию на один шаг", - говорится в заявлении. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 103,4 млн человек, свыше 2,2 млн умерли.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!