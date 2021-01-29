Фармзавод в Бельгии проверяют из-за задержек поставок вакцины AstraZeneca

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийские органы здравоохранения провели рейд на местном заводе компании AstraZeneca, где изготавливаются вакцины против коронавируса. Проверка была проведена по запросу Европейской комиссии и связана с задержками в поставках препарата, сообщает Euronews.

В Брюсселе подозревают, что AstraZeneca могла продать зарезервированные для ЕС запасы вакцин другим странам, в частности Великобритании. Сама AstraZeneca объяснила отставание от графика по производству вакцин для ЕС проблемами с изготовлением основного компонента препарата.

"Бельгийские власти провели аудиторскую проверку. Мы не комментируем, почему она была проведена, какие были указания", - заявил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер.

Между тем, как сообщает Deutsche Welle, Евросоюз может блокировать экспорт производимой в Бельгии вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок вакцины британско-шведской компании AstraZeneсa. В частности, в письме главы Евросовета Шарля Мишеля, которое попало в распоряжение редакции британского издания The Independent, говорится, что в Брюсселе изучают возможность применить такие неотложные меры, чтобы обеспечить производство и поставки вакцин для населения ЕС. Для этого руководство ЕС готово использовать все законные средства.

Великобритания заказала 40 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Если верить обнародованному письму главы Евросовета, Шарль Мишель предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен приостановить поставки этой вакцины в Великобританию.

Так называемые вакцинные войны спровоцировала компания AstraZeneсa, неожиданно объявив 22 января о задержке поставок своей вакцины в ЕС, но гарантируя сохранить в полном объеме поставки в Великобританию. В компании объяснили такие действия тем, что контракт с ЕС был заключен позднее. В первом квартале этого года AstraZeneсa сократит поставки в ЕС на 67%.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес потребовала от AstraZeneca выполнить все обязательства по контракту. В ЕС заподозрили, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам. Руководство компании эти обвинения отвергает.

В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около 2,3 млрд доз. На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина BioNTech/Pfizer.

Из 450 млн жителей 27 стран - членов ЕС на данный момент прививку от коронавируса получили около 8,4 млн человек (чуть более 2% населения). Если нынешние темпы сохранятся, вакцинация европейцев может растянуться на два года.-0-