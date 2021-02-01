Фазель: говорить о точном месте проведения чемпионата мира по хоккею еще рано

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС, что говорить о точном месте проведения чемпионата мира 2021 года еще слишком рано.

2 февраля состоится совет IIHF, на котором будет обсуждаться вопрос места проведения чемпионата мира. Турнир изначально должен был состояться в Минске и Риге, но ранее IIHF лишила столицу Беларуси права на проведение матчей.

"На данный момент слишком рано о чем-то говорить. Люди обсуждают это. Самое главное сейчас - это финансы, сколько все будет стоить, ситуация с коронавирусом, плюсы и минусы от проведения в одной стране и двух странах, какие ограничения в Словакии, Латвии. На эти вопросы мы должны получить ответы", - сказал Рене Фазель.-0-