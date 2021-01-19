Фазель: понимали, что оппозиция в Беларуси использует ЧМ в своих целях

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал РИА Новости, что члены организации понимали, что оппозиция власти в Беларуси будет использовать чемпионат мира по хоккею в своих целях.

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года планировалось провести в столицах Беларуси и Латвии. В понедельник IIHF объявила, что Минск не примет матчи турнира. Статус Латвии как соорганизатора чемпионата будет рассмотрен советом IIHF.

"На 100% могу утверждать, что было громадное политическое давление со стороны федераций - членов IIHF. Из-за сложившейся ситуации в Беларуси мы понимали, что оппозиция будет использовать чемпионат мира в Минске в своих политических целях, будет устраивать демонстрации. Конечно, в такой ситуации может последовать реакция правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность", - сказал Фазель по телефону.

"У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы, вы же знаете, что творилось. 18 января - очень грустный день для всего хоккея", - отметил Фазель.-0-

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