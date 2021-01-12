ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов в США

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФБР предупредило правоохранителей США о подготовке по всей стране вооруженных акций протеста крайне правых экстремистов, сообщает BBC.

Согласно внутреннему документу ФБР, с 16 по 20 января радикалы могут снова совершить нападение на Капитолий в Вашингтоне, а также устроить беспорядки около административных зданий в столицах других штатов.

Сообщается, что организацией протестных акций занимается ультраправая группировка Boogaloo. Ее участники призывают штурмовать административные здания и суды до и в день инаугурации победившего на выборах Джо Байдена, которая состоится 20 января.

По информации CNN, глава бюро национальной гвардии Дэниел Хокансон сообщил, что для обеспечения безопасности выделены 15 тыс. человек. После событий в Капитолии в Вашингтон были переброшены 6,2 тыс. нацгвардейцев. Тем не менее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала воздержаться от посещения города в день инаугурации Байдена.-0-